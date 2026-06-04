Поставки живого краба из Мурманской области в Китай рухнули на 70%

Экспорт живого камчатского краба из Мурманской области в Китай сократился на 70% по сравнению с прошлым годом — до 27 тонн, сообщила пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

При этом общий объем поставок рыбопродукции в КНР, напротив, вырос втрое — с 5 тыс. тонн до 15,9 тыс. тонн. Всего с января по май 2026 года предприятия региона отгрузили на экспорт более 48,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Основным партнером остается Евросоюз — туда направлено 25,5 тыс. тонн.

Кроме ЕС и Китая, мурманская продукция востребована в Южной Корее, ОАЭ и других странах. Вся рыба и краб прошли лабораторные проверки Мурманского филиала ФГБУ «НАЦРЫБА» и соответствуют требованиям импортеров.

Карина Дроздецкая