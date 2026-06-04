АФК «Система» займется цифровой трансформацией Калининградской области

АФК «Система» и правительство Калининградской области подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве. Документ оформили основатель корпорации Владимир Евтушенков и губернатор Алексей Беспрозванных, сообщили в пресс-службе региона.

Корпорация займется цифровой трансформацией региона: внедрением IT-решений, развитием связи, проектами «умного города». В планах также импортозамещение софта и оборудования, усиление кибербезопасности и запуск пилотных проектов, включая экологичный электротранспорт на воде.

«АФК "Система" становится стратегическим партнером области. Уверен, это станет примером успешного взаимодействия бизнеса и власти»,— заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

АФК «Система» (Акционерная финансовая корпорация «Система») — крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Она владеет долями во многих известных предприятиях реального сектора экономики, включая телекоммуникации (МТС), Ozon, медицину («Медси»), лесопромышленный комплекс (Segezha Group) и микроэлектронику.

Карина Дроздецкая