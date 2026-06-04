Подвижной состав петербургского метро обновят на 712 вагонов до 2035 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что подвижной состав метрополитена Северной столицы обновят до 2035 года. За десять лет необходимо заменить более 700 вагонов, на данный момент замену провели для 380 единиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замену провели уже для 380 единиц

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Замену провели уже для 380 единиц

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такие цифры Поляков озвучил 4 июня после встречи на ПМЭФ с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой. На встрече обсуждалось сотрудничество города и холдинга в сфере обновления транспортной инфраструктуры. За последние четыре года предприятия «Трансмашхолдинга» поставили Петербургу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов метро.

«Несмотря на достигнутые результаты, работы по обновлению подвижного состава еще много. С учетом открытия новых станций общая потребность Петербурга в обновлении подвижного состава метрополитена до 2035 года составит 712 вагонов»,— рассказал Кирилл Поляков.

Карина Дроздецкая