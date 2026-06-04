Китайская госкомпания требует арестовать судно с удобрениями в Ленобласти

Китайская Huaken Int. Trade, входящая в государственную корпорацию China National Agricultural Development Group, обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием арестовать в порту Усть-Луга сухогруз Sfera. Судно с 72 тыс. тонн минеральных удобрений село на мель 7 февраля у острова Сескар в Кингисеппском районе и до сих пор не может доставить груз заказчику, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухогруз вышел из порта, но уже через 30 км сел на мель

Фото: Peter Heiden / Marine Traffic Сухогруз вышел из порта, но уже через 30 км сел на мель

Фото: Peter Heiden / Marine Traffic

По данным МЧС, сухогруз, принадлежащий компании Rosy Merit (Маршалловы острова), вышел из порта, но уже через 30 км сел на мель. Повреждений корпуса нет, экипаж из 22 человек пытался сняться с мели самостоятельно. Однако геолокационные сервисы показывают, что Sfera до сих пор находится у острова Сескар.

Китайская госкомпания также требует обязать судовладельца, кипрскую DDSL Corp. и эмиратскую Navistar выгрузить удобрения в терминале Усть-Луги. Но суд пока не нашел оснований для ареста: из документов не следует, что ответчики несут ответственность за сохранность груза. Huaken Int. Trade — одна из четырех компаний в Китае, имеющих гослицензию на импорт калийных удобрений.

Карина Дроздецкая