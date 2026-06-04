Главные новости за 4 июня. Кавказ

С 4 июня 2025 года временно исполняющей полномочия главы Невинномысска официально назначена Виктория Соколюк. Чиновница ранее служила первым заместителем градоначальника. Уроженка Ставрополя 1972 года рождения в 1994-м завершила обучение в Ставропольском политехническом институте, получив диплом инженера. Спустя 14 лет она прошла переподготовку в Северо-Кавказской академии госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На Ставрополье намерены построить круглогодичный аквапарк за 5 млрд руб. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2026 подписано между правительством региона и группой компаний «ССК».

Во время непогоды в Георгиевском, Минераловодском, Курском, Степновском и Кировском округах, по предварительным данным, пострадали более 100 тыс. га посевов. Дожди и град нанесли вред садам, виноградникам и ягодникам на площади 700 га. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Компания Wildberries & Russ планирует реализовать в Дагестане проект по строительству крупного логистического комплекса. По словам главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна, строительство комплекса позволит улучшить внутреннюю логистику региона и расширить его участие в транзитных и экспортных маршрутах через юг России.

За январь—апрель 2026 года в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Ставропольского края погибли 52 человека. По данным Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи, за четыре месяца текущего года в стационары региона после ДТП были доставлены 863 пострадавших. Кроме того, за указанный период бригады скорой медицинской помощи 895 раз выезжали на вызовы, связанные с дорожными авариями.