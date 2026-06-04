Власти Ленобласти за день ПМЭФ заключили контракты на 100 млрд рублей

Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что 3 июня в ходе ПМЭФ-2026 область заключила 14 крупных инвестиционных соглашений на общую сумму 100 млрд рублей. Средства пойдут не только на заводы, но и на курорты, производство еды, медицину и помощь семьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, на что пойдут средства

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, на что пойдут средства

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Среди ключевых проектов — строительство второго склада Wildberries во Всеволожском районе площадью 100 тыс. кв. метров. Завод «Петербургское стекло» вложит почти миллиард рублей в новую печь для выпуска 120 млн бутылок в год для «Абрау-Дюрсо». Также в Приозерском районе появятся четыре круглогодичных курорта с гостиницами, аквапарком и горнолыжными центрами. В Волосовском районе построят комплекс по выпуску лечебного питания и диетических супов за 12,5 млрд рублей, а также мегаферму «ЭкоНивы» на 3,5 тыс. коров.

Кроме того, Ленобласть договорилась с ЛЭТИ (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет) об открытии инженерных классов в школах. Власти также расширили возможности карты «Ленинградская» для будущих мам и запустили проект «Фронтовой обед 47» для поддержки бойцов СВО.

Карина Дроздецкая