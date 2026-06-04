На Кавминводах пройдет фестиваль военных оркестров

С 9 по 14 июня в городах Кавказских Минеральных Вод пройдет Всероссийский смотр-конкурс и фестиваль военных оркестров Росгвардии «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди». Об этом сообщили в управлении по информационной политике правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Участниками фестиваля станут военные оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Ростова-на-Дону, Калуги и других городов страны.

В течение шести дней на площадках Кавминвод запланировано более 80 концертов, парадов и музыкальных шествий. Мероприятия пройдут в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, а также в станице Ессентукской.

Одним из центральных событий программы станет историко-просветительский проект «Исторический музыкальный маршрут», который впервые будет реализован на территории национального парка Национальный парк «Кисловодский». Для посетителей подготовят тематические площадки, посвященные различным периодам российской истории.

Организаторы отмечают, что на протяжении маршрута гостей будут сопровождать выступления военных духовых оркестров, знакомя участников с традициями отечественной военно-музыкальной культуры.

Фестиваль станет одним из крупнейших музыкальных событий начала летнего сезона на Кавказских Минеральных Водах и объединит профессиональные военные коллективы из различных регионов России.

Валерий Климов