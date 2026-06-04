Михаил Кержаков стал тренером вратарей «Зенита» после ухода Жевнова

Легендарный вратарь Михаил Кержаков, завершивший игровую карьеру по итогам минувшего сезона, вошел в тренерский штаб основной команды. Он займет должность тренера вратарей, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кержаков сменил Юрия Жевнова, который работал с вратарями «Зенита» с 2018 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кержаков сменил Юрия Жевнова, который работал с вратарями «Зенита» с 2018 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, накануне клуб покинул Юрий Жевнов, работавший с вратарями «Зенита» с 2018 года. Он попрощался с болельщиками и коллегами в своем обращении. Теперь его место занял Михаил Кержаков.

Кержаков выступал за «Зенит» с 2015 года, провел 112 матчей, 43 из них отыграл «на ноль». В составе петербургского клуба он пять раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и четыре раза — Суперкубок. «Поздравляем Михаила с новой должностью и желаем продолжения победных традиций»,— говорится в сообщении клуба.

Карина Дроздецкая