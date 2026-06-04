В Коми расширят программу газификации и подключат новые районы к природному газу

Усть-Вымский и Прилузский районы Республики Коми планируют подключить к сетевому природному газу до конца 2030 года. Соответствующие договоренности были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в ходе встречи главы региона Ростислава Гольдштейна и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще два района Коми газифицируют до 2030 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Еще два района Коми газифицируют до 2030 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стороны подвели итоги реализации программы развития газоснабжения и газификации Коми в 2021–2025 годах и определили основные направления работы на следующий пятилетний период. Помимо газификации двух районов предусмотрено повышение уровня газоснабжения Сыктывдинского района и Усинска.

За последние годы сетевой природный газ впервые пришел в Корткеросский и Сысольский районы, а также в Воркуту и Инту. Для этого были построены пять новых газопроводов-отводов с газораспределительными станциями — «Воркута-2», «Каджером», «Инта», «Пажга» и «Визинга». Кроме того, межпоселковые газопроводы подвели более чем к 20 населенным пунктам республики.

Особое внимание на встрече уделили программе догазификации. На сегодняшний день от жителей региона поступило 7,7 тысячи заявок, из которых 7,5 тысячи переведены в договоры. Около 6 тысяч заявок уже исполнены, а к газовым сетям подключено свыше 4,5 тысячи домовладений.

Для сравнения, годом ранее в республике было подано 5 859 заявок на догазификацию. Более 4,8 тысячи из них были выполнены до границ земельных участков, а возможность пользоваться газом получили 3 204 домовладения.

Матвей Николаев