На Ставрополье будут судить чиновника за превышение полномочий с вывозом ТБО

Чиновника окружного муниципалитета Ставропольского края обвинили в превышении полномочий при заключении контракта на вывоз ТБО с ущербом в 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что сотрудник муниципалитета заключил контракт на оказание услуг по ликвидации незаконных свалок на территории Левокумского округа. Согласно документу, подрядчику надлежало погрузить твердые коммунальные отходы и перевезти их на самосвалах на специализированный полигон. Вместо этого он отвез мусор на ближайшую свалку.

«В предоставленных заказчику документах фирма указала ложные сведения о видах, объемах и стоимости фактически произведенных работ. Обвиняемый, в свою очередь, подписал дополнительное соглашение на увеличение стоимости цены договора, а также акты приемки работ без проведения экспертизы результатов», — уточнили в полиции.

В рамках расследования выявлено три подобных эпизода. Уголовное дело в отношении подрядчика выделено в отдельное производство.

Наталья Белоштейн