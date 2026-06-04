Концерт Черима Нахушева, спектакли и драма с Уиллемом Дефо

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты и шоу-программу «Аланский вечер». Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



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Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

5 июня в 19:00 в «Зеленом театре» в Нальчике и 7 июня в «Зеленом острове» в Черкесске выступит Черим Нахушев с юбилейным концертом «55! Лучшее». Черим Нахушев — исполнитель этнической и эстрадной песни, поет на родном черкесском языке восточного и западного диалектов, а также на русском и осетинском языках. С 2024 года является заслуженным артистом Российской Федерации. В программе прозвучат самые знаковые песни артиста — от первых хитов 90-х годов до современных песен.

Стоимость билетов – от 1800 руб. (6+)

Во дворце детского творчества в Ставрополе 7 июня в 17:30 пройдет концерт «Наири и Кавкасиони „В ритмах южного Кавказа“». Заслуженный ансамбль Грузии «Кавкасиони» и народный ансамбль армянского танца «Наири» покажут номера южнокавказской хореографии. Организаторы обещают зрителям «экспрессивное искусство народов Кавказа, отличающееся высокой техникой, гордой осанкой и ритмами, заставляющими ваше сердце биться в такт танцу».

Стоимость билетов – от 1200 руб. (0+)

В Нальчике в Madina Saral’p 7 июня в 18:00 выступят квартет Максима Мищенко и Евгений Соколовский. Дебютировавший на фестивале Jazzwaters 2025 коллектив впервые на сцене Нальчика. Квартет Максима Мищенко сформирован его лидером и вокалистом за годы организации джазовых концертов в Пятигорске.

В составе группы также Антон Васютин (пианино), Сергей Андросенко (контрабас) и Иван Бордунов (барабаны). Особым событием станет участие ростовского музыканта Евгения Соколовского (тенор-саксофон), выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных, который проходил стажировку в Нью-Йорке в Институте джаза Телониуса Монка. Стоимость билетов – от 1000 руб. (12+)

Стоимость билетов – 2000 руб. (12+)

В Ставрополе на Abrikos Arena Stavropol 7 июня в 18:00 состоится концерт Магамета Дзыбова. В программе — хиты исполнитеоя «Пиковая дама», «Лалеби», «Рулетка», «Рано или поздно» и другие треки.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (0+)

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Какие спектакли посетить

Лакский театр им. Эффенди Капиева в Махачкале в пятницу в 18:30 покажет спектакль «Тамаша». В центре пьесы семья профессора Биймурада, который весь отдался своей науке, забыл о своих семейных обязанностях. Чтобы вернуть его внимание к своей жене, дому, детям герои пьесы идут на разные хитрости, стараются пробудить в нем давно затухшие любовные чувства.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Дагестанский государственный Кумыкский музыкально-драматический театр 6 июня в 19:00 покажет трагедию «Кровавая свадьба». На сцене будет представлена семирно известная пьеса Федерико Гарсии Лорки о непобедимой любви и всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о красоте и смерти.

Невеста (в пьесе практически отсутствуют имена собственные) по настоянию семьи вынуждена выйти замуж за Жениха, а не за Леонардо, которого действительно любит. Терзаемая сомнениями девушка должна решить: подчиниться судьбе или идти ей наперекор?

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (Kill Bill: The Whole Bloody Affair) Квентина Тарантино — режиссерская версия культового фильма, прежде разделенного на две отдельные ленты. По мнению автора «Ъ» Юлии Шагельман, увидеть на большом экране воплощение оригинального замысла такого автора, как Тарантино, — одно из лучших зрительских переживаний.

Стоимость билетов — от 490 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в некоторых кинотеатрах Северного Кавказа состоятся показы авторского фильма Мигеля Анхеля Хименеса «День рождения». Главную роль в драме о власти, любви и свободе сыграл Уиллем Дефо. В описании киноленты указано, что это история из жизни миллиардера, которому принадлежит остров.

Стоимость билетов — 410 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

5 июня в 11:00 в Махачкале в досуговом центре «Пространство» пройдет мастер-класс «Цветочек. Вязание крючком для начинающих».

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

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