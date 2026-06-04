На Ставрополье внедрят систему оплаты транспорта по биометрии

В течение пяти лет в Ставропольском крае планируют внедрить цифровые технологии в систему общественного транспорта. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках соглашения планируется внедрить оплату проезда по биометрии, геопозиции и через мобильные приложения, а также автоматизированные системы управления движением — для контроля расписания в реальном времени.

Кроме этого банк окажет консультационную поддержку по обновлению автопарка и привлечению инвестиций.

Наталья Белоштейн