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На Ставрополье внедрят систему оплаты транспорта по биометрии

В течение пяти лет в Ставропольском крае планируют внедрить цифровые технологии в систему общественного транспорта. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках соглашения планируется внедрить оплату проезда по биометрии, геопозиции и через мобильные приложения, а также автоматизированные системы управления движением — для контроля расписания в реальном времени.

Кроме этого банк окажет консультационную поддержку по обновлению автопарка и привлечению инвестиций.

Наталья Белоштейн

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