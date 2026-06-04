Оренбургская область и ВТБ заключили соглашение о социально-экономическом развитии региона

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ и Правительство Оренбургской области подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Соглашение предусматривает развитие партнерства в сфере реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Оренбуржья. Особое внимание будет уделено разработке и реализации совместных инвестиционных программ, поддержке инновационного развития промышленного комплекса, техническому перевооружению и модернизации предприятий. Также соглашение предполагает развитие программ кредитования юридических лиц, осуществляющих деятельность в регионе, в том числе с использованием программ поддержки малого и среднего предпринимательства и других механизмов государственной поддержки.

«Оренбургская область использует все возможные инструменты и механизмы для укрепления экономики, создания новых возможностей для предпринимателей и жителей региона, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для этого настраиваем сотрудничество с различными институтами. Уверен, новое соглашение откроет дополнительные возможности для привлечения финансирования, модернизации предприятий и развития современной банковской инфраструктуры»,— отметил губернатор Евгений Солнцев.

При поддержке ВТБ в Оренбуржье уже реализуются проекты, имеющие важное значение для социально-экономического развития региона. ВТБ первым в регионе приступил к реализации проекта «Карта оренбуржца» и сегодня является лидером по эмиссии — выпущено почти 80 тыс. карт.

Сегодня ВТБ обслуживает в Оренбургской области свыше 11 тыс. юридических лиц и более 363 тыс. розничных клиентов. Кредитный портфель банка в регионе на 1 апреля составил 21,2 млрд рублей в сегменте среднего и малого бизнеса и 56 млрд рублей — в сегменте розничного блока. Объем привлеченных средств клиентов превышает 33,3 млрд руб. по СМБ и 73 млрд рублей — по розничному направлению. Офисная сеть ВТБ в Оренбуржье насчитывает 18 отделений.

Евгений Чернов