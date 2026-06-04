Оренбуржье подписало договор о поставке полуфабрикатов на мясокомбинат в ЛНР

Оренбургская область поставит мясокомбинату в ЛНР линию замороженных полуфабрикатов. Соответствующий договор был подписан во время ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Оренбуржье уже несколько лет помогает Перевальскому муниципальному округу восстанавливать территории, а с сегодняшнего дня начинает сотрудничать с ним в сфере промышленности. Сегодня оренбургская компания «ОК-инжиниринг» и Луганский мясокомбинат договорились о поставке автоматизированной линии по производству замороженных полуфабрикатов.

Евгений Солнцев отметил, что предлагаемая линия по соотношению стоимости и эффективности не имеет аналогов зарубежом. Комплекс представляет собой замкнутый производственный цикл, который инженеры Оренбурга изготовят в ближайший год. Благодаря ему луганское производство сможет отказаться от ручного труда на участках панировки и обжарки. Предполагается, что новая линия поспособствует увеличению производительности.

Всего к концу ПМЭФ-2026 экономический блок правительства региона планирует провести 50 встреч и подписать 20 договоров.

Ранее стало известно, что на территории Оренбуржья появится новый агропромышленный парк, а на местном ОЭЗ новый резидент построит макаронную фабрику.

Яна Вежлева