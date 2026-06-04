В систему здравоохранения Дона внедрят IT-технологии при поддержке «ВымпелКом»

На полях ПМЭФ-2026 обсудили внедрение цифровых технологий с использованием искусственного интеллекта в здравоохранение и ЖКХ Ростовской области. Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Сергей Анохин подтвердил готовность компании стать технологическим партнером региона для реализации двух проектов. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первый проект касается разработки интегрированной кардиологической системы с использованием ИИ. Система объединит все исследования сердца и автоматически направит заключения врачам, что ускорит процесс постановки диагнозов. Планируется запустить пилотный проект, для которого минздрав области выделит тестовую зону.

Для ЖКХ планируют внедрить систему видеоаналитики для контроля за вывозом мусора. ИИ-камеры смогут круглосуточно оценивать заполненность контейнеров, замечать переполнение и мусор рядом с площадкой, фиксировать номера мусоровозов и факты вывоза. Такое решение уже работает в других регионах и помогает наводить порядок во дворах, снижать число жалоб жителей.

Наталья Белоштейн