В Ленобласти построят жилой кластер на 15 тысяч квартир

Во Всеволожском районе Ленинградской области появится новый жилой кластер с развитой социальной, транспортной и коммерческой инфраструктурой. Соглашение о реализации проекта в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор региона Александр Дрозденко и руководство Группы компаний ССК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГК ССК вложится в развитие жилья и инфраструктуры во Всеволожском районе

Фото: Группа компаний СКК ГК ССК вложится в развитие жилья и инфраструктуры во Всеволожском районе

Фото: Группа компаний СКК

Проект станет частью развития микрорайона Новосаратовка. Жилой комплекс «Имена» разместится на территории площадью более 68 гектаров. Общая площадь застройки составит около 680 тысяч квадратных метров, из которых более 601 тысячи квадратных метров придется на жилье. Проект рассчитан на строительство 15 379 квартир.

«Рассчитываем, что после подписания соглашения застройщик активно включится в работу по инфраструктуре Новосаратовки: прежде всего по дорогам, инженерии и социальным объектам. Жители должны получать понятный набор для жизни рядом с домом: транспортную доступность, школы, детские сады, спорт, торговлю и общественные пространства»,— отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В новом квартале планируется построить школу, четыре детских сада и медицинский центр. Также предусмотрено создание торговых объектов, аптек, кафе, фитнес-пространств и зон отдыха. Более 10 гектаров территории займут парки и зеленый бульвар.

«Подготовлены архитектурная концепция и план благоустройства общественных территорий, который учитывает все современные потребности жителей региона. Здесь будут построены новая школа, 4 детских сада и медицинский центр. Откроются новые магазины, аптеки, кафе и фитнес. Более 10 га отданы под парковые зоны и зеленый бульвар. Кроме того, в ЖК „Имена“ будет создана большая комплексная инфраструктура для домашних питомцев, под которую отведено свыше 1800 кв. м территории»,— рассказал генеральный директор ГК ССК Александр Мелишев.

В рамках реализации проекта планируется создать около 500 рабочих мест. Строительство комплекса пройдет в четыре этапа. Первая очередь предусматривает возведение более 60 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 37,6 тысячи квадратных метров жилья на 928 квартир. Завершить этот этап планируется во втором квартале 2028 года.

Матвей Николаев