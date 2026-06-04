«Теремок» поможет Петербургу готовить кадры для общепита

На площадке ПМЭФ-2026 компания «Теремок» и городской комитет по труду и занятости подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную подготовку кадров для предприятий общественного питания, развитие наставничества и обучение руководителей отрасли, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие годы потребуется дополнительно от двух до четырех тысяч работников ежегодно

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В ближайшие годы потребуется дополнительно от двух до четырех тысяч работников ежегодно

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Теремок» станет первым отраслевым партнером Клуба работодателей Петербурга. По прогнозам комитета, индустрии общепита и гостеприимства в ближайшие годы потребуется дополнительно от двух до четырех тысяч работников ежегодно. «Решений здесь много, но отобрать действительно эффективные без диалога с бизнесом невозможно»,— отметил председатель комитета Василий Пониделко.

Первые совместные проекты будут посвящены обучению сотрудников, развитию наставничества и обмену HR-практиками. Запуск образовательных программ запланирован на осень 2026 года. «Отрасли необходимы современные подходы к обучению персонала и понятные возможности профессионального роста»,— подчеркнул соучредитель «Теремка» Виталий Свидовский.

Карина Дроздецкая