Более 90% заявок на оценку по стандарту общественного капитала в Петербурге подали МСП

Свыше 90% заявок от петербургских компаний на оценку по стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ) поступило от предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малый и средний бизнес Петербурга активно включился в оценку общественного капитала

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Малый и средний бизнес Петербурга активно включился в оценку общественного капитала

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сегодняшний день организация получила 66 заявок от компаний Северо-Западного федерального округа на прохождение оценки по стандарту общественного капитала.

Особенностью методологии является разделение требований в зависимости от масштаба бизнеса. Для крупных компаний предусмотрена оценка по 63 показателям, тогда как малые и средние предприятия проходят проверку по сокращенному перечню из 30 критериев, включая 19 базовых.

По словам Асият Багатыровой, доля заявок от МСП в Петербурге превышает общероссийский показатель. Если в среднем по стране на малый и средний бизнес приходится 79% обращений, то в Северной столице этот показатель с 2025 года превысил 90%.

Стандарт общественного капитала позволяет оценивать вклад компаний в социальное развитие, устойчивость бизнеса и ответственное отношение к сотрудникам, обществу и окружающей среде независимо от размера предприятия.

Матвей Николаев