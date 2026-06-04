Налоговая решила обанкротить «Липецкое мясо» из-за долгов на 10 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск Межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области о признании банкротом ООО «Липецкое мясо». Согласно заявлению, у компании есть задолженность по налогам на 9,6 млн руб. Заседание по нему состоится 19 августа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В конце мая московский производитель мяса ООО «Зеленый слон» Василия Широкова опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении потребовать банкротства «Липецкого мяса» в суде. Основанием для подачи иска указывалась просроченная задолженность на 5,1 млн руб. Пока такое дело в арбитражной картотеке не зарегистрировано.

Всего с начала 2026 года Арбитражный суд Липецкой области вынес в отношении «Липецкого мяса» три судебных приказа и два решения о взыскании задолженности по договорам поставки, подряда и перевозки грузов. Еще два исковых заявления от индивидуального предпринимателя и транспортной компании рассматриваются в порядке упрощенного производства. По данным арбитражной картотеки, сумма взыскания в каждом иске не превышает 1 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Липецкое Мясо» было зарегистрировано в ноябре 2021 года в селе Хлевное Липецкой области. Компания занимается переработкой и консервированием мяса. Ей управляет генеральный директор Сергей Медведев, который также является мажоритарным учредителем с долей 65%. Еще 32,5% принадлежит Сергею Оганову. Владелец оставшейся доли в 2,5% скрыт, до апреля 2026 года она принадлежала Анатолию Вельматову. Господа Медведев и Оганов также в равных долях владеют столичным ООО «Внешторгагро» (оптовая торговля мясом и мясными продуктами). Глава «Липецкого мяса» выступает единственным собственником московского ООО «Группа "Корпус"» с тем же видом деятельности. Численность сотрудников «Липецкого мяса» за последний год сократилась со 148 до 99 человек. У компании нет филиалов и представительств, а ее деятельность частично регулируется лицензией на перевозки пассажиров автобусами, выданной в 2023 году. Также у ООО «Липецкое Мясо» зарегистрирован один товарный знак. Выручка предприятия выросла почти на 30% — с 442 млн до 574,3 млн руб., однако компания получила убыток в размере 91,9 млн руб. против прибыли в 1,2 млн руб. годом ранее. В отношении «Липецкого мяса» открыто 21 исполнительное производство на общую сумму 8,7 млн руб., большая часть из них связана с взысканием заработной платы. По данным ФНС на 10 апреля 2026 года, налоговая задолженность составляет 8 млн руб., при этом за 2025 год уплачено более 34 млн руб. налогов и взносов.

В 2024 году «Липецкое мясо» впервые в истории Липецкой области экспортировало говядину в Китай. Речь идет о трех партиях общим весом 58 т.

Алина Морозова