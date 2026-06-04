Поезд Евпатория — Петербург отменили из-за приостановки движения в Крыму

В Крыму в четверг, 4 июня, было приостановлено движение поездов. В результате поезд №180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменен, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиров, следующих в Северную столицу, автобусами доставят в Симферополь к поезду №68

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пассажиров, следующих в Северную столицу, автобусами доставят в Симферополь к поезду №68

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажиров, следующих в Северную столицу, автобусами доставят в Симферополь к поезду №68. Остальные рейсы также задерживаются: поезд №316 Симферополь — Адлер отправится не ранее 16:00, №028 Симферополь — Москва — не ранее 19:30. Поезда №092 Севастополь — Москва и №098 Симферополь — Москва перенесены на 5 июня — на 6:00 и 6:30 соответственно.

Поезд №008 Севастополь — Санкт-Петербург, напротив, отправится по графику в 17:10. Пассажиры задерживающихся более четырех часов поездов обеспечиваются питанием и водой.

Карина Дроздецкая