Из-за перекрытия Крымского моста опаздывают пять следующих через Ростов поездов
Пять следующих через Ростов-на-Дону поездов задерживаются в пути из-за временного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Так, поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург отстает от графика на семь часов, №174 Евпатория — Москва — на шесть часов, №092 Симферополь — Москва — на семь с половиной часов.
На столько же задерживаются составы №098 Симферополь — Москва и №076 Симферополь — Омск.