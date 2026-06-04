Из-за перекрытия Крымского моста опаздывают пять следующих через Ростов поездов

Пять следующих через Ростов-на-Дону поездов задерживаются в пути из-за временного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург отстает от графика на семь часов, №174 Евпатория — Москва — на шесть часов, №092 Симферополь — Москва — на семь с половиной часов.

На столько же задерживаются составы №098 Симферополь — Москва и №076 Симферополь — Омск.

Наталья Белоштейн