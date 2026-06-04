«Необходимо уходить от классической венчурной модели»

Чтобы превратить идею или проект в продукт, нужно на начальном этапе понимать, куда эта технология будет встроена и как довести ее до покупателя. Какие инструменты могут в этом помочь? Какую поддержку могут получить диптех-проекты на различных стадиях развития? Об этом шеф-редактор “Ъ FM” Илья Сизов в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме побеседовал с исполнительным вице-президентом Газпромбанка Павлом Салугиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Газпромбанка Фото: Пресс-служба Газпромбанка

— У Газпромбанка сейчас много инициатив вокруг технологического лидерства: это конкурсы для научных разработок, работа с университетами в том числе. Как бы вы сформулировали конечную цель усилий в этом направлении?

— В первую очередь, это, конечно, увеличение количества диптех-проектов. Когда мы начали заниматься технологическим лидерством, то поняли, что существует критическая проблема с трансфером знаний в экономическую полезность. Поэтому наша цель как раз и заключается в том, чтобы создать определенную среду для всех этих проектов. Все перечисленные вами мероприятия — это не какие-то разрозненные активности, а набор инструментов, который мы системно формируем для создания такой среды. В конечном итоге мы хотим выстроить тот самый маршрут, при котором каждый проект будет понимать, как свою научную или научно-прикладную идею довести до технологии, продукта и, в итоге, до индустриальных партнеров.

— Вы говорили, что в российских условиях классический венчур с горизонтом на пять-семь лет — это не совсем, скажем так, наша история и что рассчитывать нужно скорее на 10-15 лет. Но не приведет ли это в итоге к тому, что выигрывать будут только те проекты, у которых уже есть какие-то индустриальные заказчики?

— Нужно понимать, кому будут продавать технологию или продукт, рожденный из этих проектов и идей. Здесь я бы разделил вопрос на две части. Если говорить о сроках, то для диптех-проектов 10-15 лет — это, исходя как из нашего опыта, так и из общемировой практики, тот период, за который действительно можно пройти весь путь от идеи до рынка. Понятно, что есть более зрелые проекты, которые уже определились с технологией, сформировали базовую продуктовую линейку и проверили ключевые гипотезы. В таком случае, если проект на этой стадии получает финансирование из нашей экосистемы, речь, конечно, уже не идет о горизонте в 10-15 лет. Но если мы говорим о научной идее, о команде, которая, например, в университете разработала новую технологию, то на превращение идеи в рыночный продукт, востребованный индустриальными заказчиками и рынком, требуется не меньше 10-15 лет. При этом наше устойчивое понимание заключается в том, что стартапам, которые не провели должным образом кастомер-девелопмент, то есть не поняли своего клиента, будет очень сложно существовать.

И второй важный тезис, о котором мы часто говорим: необходимо уходить от классической венчурной модели, когда выбирается ряд компаний, каждой дают по рублю и ждут, пока кто-то из них каким-то образом вырастет в «единорога». Это калька с американской модели, которая, на наш взгляд, не вполне применима в условиях ограниченного рынка, разорванных цепочек поставок, санкций и других ограничений. Мы считаем, что нужно переходить к антивенчурной системе, в которой технологические цепочки выстраиваются вертикально, горизонтально и интегрированно. Уже на этапе появления идеи, например в университете, должно быть хотя бы примерное понимание того, куда эта технология может быть встроена и где она найдет применение. В этом смысле мы одни из немногих, кто обладает необходимой экспертизой и насмотренностью. Мы много работаем с университетами, в том числе с участниками программы «Приоритет-2030», и уже проанализировали тысячи проектов и идей. Но пока это во многом остается ручным управлением, которое требует систематизации. Именно этим мы и занимаемся последние пару лет.

— Кстати, если говорить об экспертизе, что именно в финансовой, банковской экспертизе позволяет вам и вообще банку принимать участие, играть какую-то значимую роль в создании новых индустрий?

— Я бы начал с нескольких ключевых тезисов. Во-первых, банки обладают уникальными характеристиками, которые мало кому еще присущи. Они могут превращать короткие деньги в длинные. Во-вторых, у банков есть инструмент мультипликатора, то есть на 100 руб. капитала можно выдать в экономику кратно больший объем средств. И, в-третьих, банки в принципе заточены на анализ проектов. У них есть классические инструменты проектного финансирования и кредитования, которые предполагают анализ рисков, финансовых моделей и других параметров. Таким триумвиратом компетенций обладают немногие участники рынка.

Это, пожалуй, главное, на что мы обращаем внимание и из чего исходим. Второй важный момент связан с тем, что за последние несколько лет мы последовательно создаем финансовую инфраструктуру, чтобы проект, идея или научная команда понимали, какими инструментами можно воспользоваться на том или ином этапе зрелости. В частности, с этого года мы совместно с Минобрнауки запускаем отдельную грантовую программу поддержки научных команд. Она предусматривает финансирование до 15 млн руб. ежегодно на проект. У нас также есть несколько инвестиционных фондов разных форматов, созданных для поддержки диптех-проектов на различных стадиях развития. Понятно, что для более зрелых проектов доступны классические банковские инструменты, private equity и другие механизмы финансирования. Поэтому одной из наших важных задач было сформировать и заполнить всю эту палитру финансовых инструментов и мер поддержки, чтобы проекты могли находить подходящие решения на каждом этапе своего развития.