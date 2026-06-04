НЛМК погасил два выпуска облигаций на общую сумму 34 млрд рублей

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира Лисина полностью погасило два выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серий ЗО26-Д и ЗО26-Е. Общий объем выплат держателям составил 34,01 млрд руб., включая 33,35 млрд руб. номинальной стоимости и 660 млн руб. купонного дохода, следует из сообщений эмитента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По облигациям серии ЗО26-Д комбинат погасил 275,9 тыс. бумаг. Объем выплат по выпуску составил 20,1 млрд руб., из которых 19,6 млрд руб. — номинальная стоимость, 460,6 млн руб. — купонный доход за период с 30 ноября 2025 года по 30 мая 2026 года.

По облигациям серии ЗО26-Е НЛМК погасил 159,5 тыс. бумаг. Общая сумма выплат составила 13,95 млрд руб., включая 13,75 млрд руб. номинальной стоимости и 199,4 млн руб. купонного дохода за период со 2 июня 2025 года по 2 июня 2026 года. Оба выпуска исключены из котировального списка Московской биржи в связи с погашением.

Группа НЛМК — один из крупнейших в России производителей стальной продукции. По данным Rusprofile, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стали. Уставный капитал — 5,99 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Председатель правления — Сергей Каратаев. Выручка ПАО за 2025 год составила 606,5 млрд руб., чистая прибыль — 86,7 млрд руб.

В декабре «Ъ-Черноземье» писал, что НЛМК зарегистрировал программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

По итогам первых двух первых месяцев 2026-го металлургическое производство в макрорегионе сократилось в среднем на 7,2%. Положительная динамика сохранилась только в Липецкой области благодаря НЛМК.

Подробнее от этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова