Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

НЛМК погасил два выпуска облигаций на общую сумму 34 млрд рублей

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира Лисина полностью погасило два выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серий ЗО26-Д и ЗО26-Е. Общий объем выплат держателям составил 34,01 млрд руб., включая 33,35 млрд руб. номинальной стоимости и 660 млн руб. купонного дохода, следует из сообщений эмитента.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По облигациям серии ЗО26-Д комбинат погасил 275,9 тыс. бумаг. Объем выплат по выпуску составил 20,1 млрд руб., из которых 19,6 млрд руб. — номинальная стоимость, 460,6 млн руб. — купонный доход за период с 30 ноября 2025 года по 30 мая 2026 года.

По облигациям серии ЗО26-Е НЛМК погасил 159,5 тыс. бумаг. Общая сумма выплат составила 13,95 млрд руб., включая 13,75 млрд руб. номинальной стоимости и 199,4 млн руб. купонного дохода за период со 2 июня 2025 года по 2 июня 2026 года. Оба выпуска исключены из котировального списка Московской биржи в связи с погашением.

Группа НЛМК — один из крупнейших в России производителей стальной продукции. По данным Rusprofile, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стали. Уставный капитал — 5,99 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Председатель правления — Сергей Каратаев. Выручка ПАО за 2025 год составила 606,5 млрд руб., чистая прибыль — 86,7 млрд руб.

В декабре «Ъ-Черноземье» писал, что НЛМК зарегистрировал программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

По итогам первых двух первых месяцев 2026-го металлургическое производство в макрорегионе сократилось в среднем на 7,2%. Положительная динамика сохранилась только в Липецкой области благодаря НЛМК.

Подробнее от этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова