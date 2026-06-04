На Дону оглашен приговор ОПГ по нелегальному обороту 500 млн рублей

Аксайский районный суд приговорил участников преступной группы по нелегальному обороту средств Ларису Лукьянченко и Любовь Псареву к шести и четырем с половиной годам колонии общего режима соответственно. Остальным участникам назначено от двух с половиной до трех лет условно. Фигуранты обналичили более 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Участники группы признаны виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконные создание (образование, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК.

Оперативники установили, что Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов.

«В целях вывода денежных средств в теневой оборот злоумышленники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей. Объем совершенных преступной группой в 2018–2024 годах нелегальных финансовых операций составил более 500 млн руб., с извлечением дохода на сумму более 36 млн руб.», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме основного срока, судом принято решение о конфискации имущества осужденных на 36 млн руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн