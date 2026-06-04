В Карелии построят новый курорт с отелем, спа и яхтенной инфраструктурой

В Карелии планируют построить премиальный загородный курорт под брендом Cosmos Selection. Соглашение о реализации проекта на площадке Петербургского международного экономического форума подписали власти республики, Cosmos Hotel Group и компания «М9 Девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На берегу Ладожского озера построят премиальный курорт за 5 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ На берегу Ладожского озера построят премиальный курорт за 5 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем инвестиций в создание туристического комплекса составит около 5 млрд рублей. Курорт разместится на участке площадью 24 гектара на острове Риеккалансаари в Сортавальском округе, на берегу Ладожского озера.

Проект предусматривает строительство главного корпуса апарт-отеля на 100 номеров с рестораном, спа-центром, фитнес-клубом, детским пространством и конференц-залом. Кроме того, на территории появятся 82 гостевых дома различных форматов, включая коттеджи с террасами и выходом к воде.

Для гостей оборудуют набережную, прогулочные и рекреационные зоны, площадки для проката лодок, спортивные объекты, экотропы и причал для маломерных судов. Также предусмотрены парусная школа, экскурсионные программы, гриль-бар и детский клуб.

Для обеспечения работы комплекса инвестор построит общежитие для персонала, инженерную инфраструктуру, включая очистные сооружения, насосную станцию и котельную, а также технические здания и ангары. В зависимости от сезона на курорте будут работать от 165 до 200 сотрудников.

Начать реализацию проекта планируется во втором квартале 2026 года.

Матвей Николаев