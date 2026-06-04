Ставрополье договорилось с Росконгрессом о продвижении инвестиционного потенциала

Ставропольский край подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом Росконгресс. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Документ предусматривает совместную работу по продвижению инвестиционного, экспортного, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона на российском и международном уровнях.

По словам господина Доронина, соглашение позволит активнее представлять возможности края на выставках, форумах и других деловых площадках с использованием федеральных инструментов поддержки.

Важным направлением сотрудничества станет развитие участия Ставрополья в конгрессно-выставочных мероприятиях и укрепление деловых связей с российскими и зарубежными партнерами.

Министр напомнил, что фонд выступает организатором Кавказский инвестиционный форум, который является одной из ключевых площадок для привлечения инвестиций в регион.

По оценке краевых властей, соглашение также создаст дополнительные возможности для продвижения продукции местных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, на новые рынки.

Кроме того, документ предусматривает расширение международного сотрудничества и развитие партнерских отношений с дружественными государствами. По словам Антона Доронина, это должно способствовать реализации новых инвестиционных проектов и укреплению позиций Ставрополья на внутреннем и внешних рынках.

Валерий Климов