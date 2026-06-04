На Ставрополье ребенку выплатили 150 тыс. рублей после нападения бездомной собаки

В Степновском округе Ставропольского края трехлетний ребенок, пострадавший от нападения бездомной собаки, получил компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка надзорного ведомства установила, что в июне 2025 года в селе Степном безнадзорная собака напала на мальчика. Ребенок получил укушенные раны лица и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

По данным прокуратуры, уполномоченные органы и учреждения не приняли достаточных мер для решения проблемы безнадзорных животных на территории округа.

В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ответственного юридического лица.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. В пользу пострадавшего ребенка взыскано 150 тыс. руб.

В прокуратуре отметили, что проверка проводилась в рамках контроля за исполнением законодательства об ответственном обращении с животными.

Валерий Климов