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На Ставрополье ребенку выплатили 150 тыс. рублей после нападения бездомной собаки

В Степновском округе Ставропольского края трехлетний ребенок, пострадавший от нападения бездомной собаки, получил компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка надзорного ведомства установила, что в июне 2025 года в селе Степном безнадзорная собака напала на мальчика. Ребенок получил укушенные раны лица и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

По данным прокуратуры, уполномоченные органы и учреждения не приняли достаточных мер для решения проблемы безнадзорных животных на территории округа.

В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ответственного юридического лица.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. В пользу пострадавшего ребенка взыскано 150 тыс. руб.

В прокуратуре отметили, что проверка проводилась в рамках контроля за исполнением законодательства об ответственном обращении с животными.

Валерий Климов

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