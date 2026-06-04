В Ставрополе продлили арест обвиняемому по делу о мошенничестве на 4 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя продлил срок содержания под стражей местному жителю, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый действовал в составе группы с неустановленными лицами, которые представлялись потерпевшим сотрудниками МВД, ФСБ и Центрального банка России.

Следователи считают, что злоумышленники сообщали гражданам ложные сведения о якобы оформленных на их имя кредитах и необходимости перевода денег на «безопасные счета». В результате девять человек лишились более 4 млн руб.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Рассмотрев ходатайство следствия и представленные материалы, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц — до 19 июля 2026 года.

Валерий Климов