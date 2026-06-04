СКР организовал проверку по факту травмирования трех сотрудников полигона ТБО

По факту получения ожогов сотрудниками горящего полигона ТБО в х. Нижнерусский Шпаковского округа СУ СК России по Ставропольскому краю организована проверка по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», пожар на полигоне «Эко-Сити» произошел днем 4 июня. К полудню возгорание было ликвидировано в административном здании и на складе полигона ТБО на площади 560 кв. м.

Тушение самого полигона продолжается.

Наталья Белоштейн