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СКР организовал проверку по факту травмирования трех сотрудников полигона ТБО

По факту получения ожогов сотрудниками горящего полигона ТБО в х. Нижнерусский Шпаковского округа СУ СК России по Ставропольскому краю организована проверка по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», пожар на полигоне «Эко-Сити» произошел днем 4 июня. К полудню возгорание было ликвидировано в административном здании и на складе полигона ТБО на площади 560 кв. м.

Тушение самого полигона продолжается.

Наталья Белоштейн

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