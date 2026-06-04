«ЮгСтройИнвест» подписала соглашение с правительством ДНР на ПМЭФ

ГК «ЮгСтройИнвест» подписала соглашение с правительством Донецкой Народной Республики о реализации проектов жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры в Донецке и Макеевке. Документ был подписан 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Общий объем инвестиций в проекты превысит 100 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «ЮгСтройИнвест» Фото: пресс-служба ГК «ЮгСтройИнвест»

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов и глава ДНР Денис Пушилин. В рамках достигнутых договоренностей компания планирует возвести в Донецке более 100 тыс. кв. м жилья.

«ЮгСтройИнвест» уже реализует проекты на территории республики. В 2023 году девелопер приступил к строительству жилых домов в Мариуполе с использованием механизмов федерального закона №214-ФЗ. По данным компании, к настоящему времени в регионе введено в эксплуатацию 76 тыс. кв. м жилья, а до конца 2026 года планируется сдать еще свыше 102 тыс. кв. м.

Как отметил Юрий Иванов, подписание соглашения открывает для компании новый этап работы в республике. По его словам, развитию строительной отрасли в регионе способствуют режим свободной экономической зоны и программа льготной ипотеки по ставке 2%.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Основной темой деловой программы в этом году заявлен «Прагматичный диалог — путь к стабильности». Форум традиционно выступает площадкой для заключения крупных инвестиционных соглашений между бизнесом и органами власти.

Вячеслав Рыжков