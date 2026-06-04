Власти Кубани заключили с Банком ВТБ два соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ

Администрация Краснодарского края и Банк ВТБ заключили на Петербургском международном экономическом форуме два соглашения о сотрудничестве. Документы предусматривают участие финансовой организации в реализации инфраструктурных проектов региона, а также развитие банковских сервисов для бизнеса и населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет проработка механизмов финансирования строительства Северного обхода Новороссийска. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, объем внебюджетных инвестиций в проект оценивается примерно в 70 млрд руб.

Проект предусматривает создание транспортного обхода, который позволит вывести транзитный грузовой поток за пределы Новороссийска. Ожидается, что реализация объекта снизит нагрузку на городскую дорожную сеть и повысит эффективность транспортного обслуживания крупнейшего морского порта России.

Второе соглашение направлено на развитие банковской инфраструктуры в Краснодарском крае и повышение доступности финансовых услуг для жителей и предпринимателей региона.

Как отметил Вениамин Кондратьев, ВТБ участвует в финансировании ряда крупных инвестиционных проектов на территории края в сферах транспорта, промышленности и туризма, а также оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса.

Вячеслав Рыжков