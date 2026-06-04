ВТБ существенно расширил присутствие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С начала года банк заключил соглашения на 16 млрд руб. с компаниями среднего и малого бизнеса в сфере жилищного строительства в воссоединенных регионах. Совокупный объем согласованных лимитов застройщикам, которые реализуют проекты в регионе, на конец марта составил без малого 68 млрд руб. Об этом в ходе ПМЭФ рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В рамках деловой программы XXIX Петербургского международного экономического форума ПСБ и авиакомпания «Россия» договорились о стратегическом сотрудничестве. Соглашение закрепляет намерение сторон развивать долгосрочное сотрудничество в сфере банковского обслуживания и реализации совместных финансовых решений. В числе приоритетных направлений — взаимодействие в сфере финансирования. Кроме того, ПСБ будет участвовать в закупочных процедурах авиакомпании «Россия» по предоставлению банковских гарантий и организации финансирования для реализации текущих и перспективных проектов перевозчика.

На ПМЭФ впервые представлен автомобиль бренда Senat 900 стоимостью 12 млн руб. Это седан с трехлитровым двигателем мощностью 326 л. с. За 6,5 сек. он способен разгоняться до 100 км/ч, передает ТАСС. Автомобили будут производить на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Старт производству дал первый вице-премьер Денис Мантуров.