В Таганроге водитель сбежал после смертельного ДТП, но был задержан полицией

В Таганроге в результате ДТП погиб мужчина, еще одна пассажирка получила травмы. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла 4 июня около 05:20 на улице Александровской. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего машина врезалась в дерево.

В результате аварии погиб пассажир 1987 года рождения. Также пострадала пассажирка 1991 года рождения.

После ДТП водитель покинул место происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции Таганрога провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность скрывшегося автомобилиста. Им оказался местный житель 1988 года рождения.

Как сообщили в полиции, при задержании у мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители проводят проверку.

Валерий Климов