Карелия и РЖД договорились о развитии пригородных перевозок и турмаршрутов

Глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Документ предусматривает продолжение реализации действующих транспортных и туристических проектов в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ПМЭФ Карелия и РЖД подписали соглашение о продолжении совместных проектов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На ПМЭФ Карелия и РЖД подписали соглашение о продолжении совместных проектов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Одним из ключевых направлений остается развитие городской электрички, которая связывает Петрозаводск, Кондопогу, Деревянку и Ладву. С момента запуска 8 июня 2025 года этим маршрутом воспользовались 139 тысяч пассажиров, сообщил господин Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Еще одним важным направлением совместной работы станет создание новых туристических железнодорожных маршрутов. Власти республики отмечают, что развитие туризма способствует привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и росту бюджетных поступлений. По итогам 2025 года доходы туристической отрасли Карелии достигли 652,5 млн рублей, что на треть превышает показатель предыдущего года.

В настоящее время железнодорожная сеть региона включает 14 прямых, 10 транзитных и шесть туристических поездов. Среди наиболее известных маршрутов — «Рускеальский экспресс».

По итогам 2025 года общий пассажиропоток на железной дороге в Карелии превысил 1,8 млн человек. Более 76% перевозок пришлось на поезда дальнего следования.

Матвей Николаев