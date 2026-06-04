Суд ужесточил наказание для капитана погибшего сухогруза Seamark

Краснодарский краевой суд принял решение о дополнительном наказании для Багирова Бахмана Таги Оглы — капитана сухогруза Seamark — в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению водным транспортом в течение двух лет. Материалы дела рассматривались в апелляционном порядке. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее Геленджикский городской суд признал капитана виновным по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Ему назначили срок лишения свободы — 2 года 6 месяцев в колонии-поселении.

В ходе разбирательства установлено, что в феврале 2023 года Бахман Багиров командовал судном Seamark, осуществлявшим перевозку карбоната кальция из порта Искендерун (Турция) в порт Новороссийск. 21 февраля того же года судно, находясь на якорной стоянке в районе с. Кабардинка, потерпело крушение. Главной причиной стала халатность капитана при штормовых условиях: после получения сигнала о надвигающемся шторме он не снял судно с якоря и не предпринял мер по его спасению, что привело к затоплению корабля. В результате трагедии погиб второй помощник капитана, нанесен экологический урон акватории Черного моря, а также причинен материальный ущерб владельцу судна.

Маргарита Синкевич