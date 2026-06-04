Петербуржец арестован за убийство нерожденного ребенка

Приморский районный суд отправил под стражу местного жителя, обвиняемого по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Следствие полагает, что 1 июня в ходе семейно-бытового конфликта в квартире на улице Дибуновской мужчина нанес беременной женщине несколько ударов предметом, похожим на нож, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Между мужчиной и девушкой произошел конфликт

Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Между мужчиной и девушкой произошел конфликт

Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

В результате пострадавшая получила проникающее ранение брюшной полости и матки. У плода зафиксирована резаная рана голени. Телесные повреждения повлекли антенатальную гибель ребенка (внутриутробная смерть эмбриона. — «Ъ») и внутрибрюшное кровотечение у женщины, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Мужчина был задержан 2 июня. Против избрания меры пресечения он возражал. Суд арестовал его до 1 августа.

Карина Дроздецкая