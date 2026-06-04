В Петербурге запустили производство автомобиля представительского класса SENAT 900

В Санкт-Петербурге дали старт производству российского автомобиля представительского класса SENAT 900. Торжественная церемония прошла на площадке ПМЭФ-2026, участники трансляции увидели, как с конвейера в Шушарах сходят первые готовые машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 6,5 секунды

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 6,5 секунды

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Автомобили представительского класса не выпускались в стране около 40 лет — производство легендарной «Чайки» на Горьковском автозаводе прекратили еще в СССР в 1988 году. SENAT 900 — полноприводный седан с бензиновым трехлитровым двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.

«В истории автопрома Северной столицы открывается динамичная и перспективная глава. Перезапуск производства в Шушарах — это не просто открытие конвейера. Мы возрождаем традиции инженерного мастерства»,— подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что с запуском SENAT 900 все петербургские автоплощадки вновь задействованы.

Карина Дроздецкая