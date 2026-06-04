«Россети Северо-Запад» вложат 4,3 млрд рублей в электросети Коми

Компания «Россети Северо-Запад» направит 4,3 млрд рублей на развитие и ремонт электросетевой инфраструктуры Республики Коми в 2026 году. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава региона Ростислав Гольдштейн и генеральный директор компании Вячеслав Торсунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Коми модернизируют линии электропередачи и подстанции по новому соглашению

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Коми модернизируют линии электропередачи и подстанции по новому соглашению

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из общего объема финансирования 3,2 млрд рублей предусмотрено на реализацию инвестиционной программы, еще около 1,1 млрд рублей — на ремонтные работы.

В рамках программы энергетики планируют отремонтировать 224 километра линий электропередачи, обновить 103 подстанции напряжением от 35 до 220 кВ и расчистить 675 километров просек вдоль ЛЭП.

Одним из ключевых проектов станет реконструкция линии электропередачи 110 кВ в муниципальном округе Вуктыл. По сути, объект будет построен заново. Завершить работы планируется в 2027 году.

В Сыктывкаре специалисты отремонтируют 57 линий электропередачи и девять трансформаторных подстанций. Ожидается, что это повысит надежность электроснабжения для 232 тысяч жителей центральной части города, а также микрорайонов Орбита, Давпон, Лесозавод, Човью, Дырносские дачи и Эжва.

Кроме того, «Россети Северо-Запад» совместно с властями региона подготовили программу повышения надежности электроснабжения. После завершения согласований документ направят в Минэнерго России для привлечения федерального финансирования и модернизации наиболее проблемных участков электросетевого комплекса республики.

Матвей Николаев