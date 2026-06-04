В нижнем течении Кубани уровни воды превысили опасные отметки

В нижнем течении реки Кубань сохраняется высокая водность в связи с увеличенными сбросами через Краснодарский гидроузел. По данным гидрологических постов Тиховский и Славянск-на-Кубани, уровни воды превышают опасные отметки. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Рыжков Фото: Вячеслав Рыжков

Согласно информации Краснодарского гидрометцентра, до конца суток 4 июня, а также 5–8 июня 2026 года в нижнем течении Кубани и на реках юго-восточной территории в связи с продвижением паводочной волны ожидается повышение уровней воды местами с достижением опасных отметок. В зоне риска находятся 11 муниципальных образований: Анапа, Краснодар, а также Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Курганинский, Северский, Славянский, Темрюкский и Усть-Лабинский районы.

Сотрудники центра круглосуточно контролируют паводковую обстановку, организовано межведомственное взаимодействие. Жителям рекомендовано проявлять повышенную осторожность, избегать потенциально опасных мест и следить за сообщениями экстренных служб.

Алина Зорина