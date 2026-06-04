При пожаре на полигоне ТБО на Ставрополье ожоги получили три человека

Три человека получили ожоги во время пожара на территории полигона по переработке мусора в Ставропольском крае. Они доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По данным регионального МЧС, пожар локализован в административном здании на площади 360 кв. м, на складе (250 кв. м). Продолжается открытое горение мусора на площади 440 кв. м. Группировка спасателей увеличена до 48 человек, на месте работают 12 единиц техники.

По факту пожара прокуратурой организована проверка.

Наталья Белоштейн