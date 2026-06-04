Петербургский нефтяной терминал модернизируют за 6 млрд рублей

На полях ПМЭФ-2026 правительство Петербурга и АО «Петербургский нефтяной терминал» подписали соглашение о сотрудничестве. Инвестиции в модернизацию составят 6 млрд рублей, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Работы продлятся до 2035 года.

Проект предусматривает поэтапную реконструкцию производственных мощностей и расширение номенклатуры перевалки наливных грузов. Работы будут вестись без остановки предприятия, уточнили в ведомстве.

«Для Петербурга это новые бюджетные доходы и современные рабочие места. Для промышленности — надежное окно в экспорт, снижение логистических рисков и шаг к технологической независимости»,— отметил председатель комитета Александр Ситов.

Заказчиками услуг терминала являются российские и белорусские нефтеперерабатывающие заводы, производители жидких удобрений, растительных и базовых масел.

Карина Дроздецкая