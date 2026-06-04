Налоги от Ростелекома в экономику ЮФО и СКФО за 5 лет составили 6,8 млрд рублей

ПАО «Ростелеком» в 2021–2025 годах направил на развитие цифровой инфраструктуры ЮФО и СКФО 24,7 млрд руб., а также заплатил 6,8 млрд руб. налогов. Об этом руководитель опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин сообщил на встрече с журналистами, прошедшей в рамках конкурса для СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«За это время установлено 604 базовые станции в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" и подключено 8,6 тыс. социально значимых объектов. СЗО — это и фельдшерские пункты, и пожарные части, и многое другое, что входит в инфраструктуру, обеспечивающую социальную защищенность населения»,— пояснил Андрей Прищемихин.

Он напомнил, что проект по устранению цифрового неравенства инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с целью развития современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей).

Среди значимых проектов Андрей Прищемихин также отметил АПК «Безопасный город» (в 2025 году в Сириусе установлено 158 камер), модернизацию региональных автоматизированных систем централизованного оповещения (охвачено шесть регионов ЮФО и СКФО), модернизацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (охвачено девять регионов) и проект «Энергоэффективность». «В рамках последнего 28 южных городов перешли на умное освещение, что позволило совокупно экономить 77,7 млн кВт в год»,— уточнил спикер.

Маргарита Синкевич