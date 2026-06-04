Ленобласть внедрит искусственный интеллект в госуправление и инвестпроекты

Ленинградская область начнет использовать решения на базе искусственного интеллекта от «Сбера» для повышения эффективности государственного управления, развития инвестиционной деятельности и совершенствования цифровых сервисов. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ПМЭФ подписали соглашение о внедрении GigaChat в сервисы Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области На ПМЭФ подписали соглашение о внедрении GigaChat в сервисы Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и первый заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев.

В рамках сотрудничества в регионе планируют внедрять технологии генеративного искусственного интеллекта, включая нейросеть GigaChat. Решения будут применяться как для оптимизации внутренних процессов органов власти, так и для повышения качества государственных услуг для жителей и бизнеса.

Ожидается, что использование ИИ позволит ускорить обработку информации и принятие управленческих решений, а также сократить объем рутинной работы сотрудников. Это даст специалистам возможность сосредоточиться на задачах, требующих экспертного анализа и профессиональной оценки.

Отдельное внимание стороны намерены уделить развитию цифровых сервисов, ориентированных на удобство пользователей. Власти рассчитывают сделать государственные услуги более доступными, быстрыми и адаптированными к потребностям граждан и предпринимателей.

Матвей Николаев