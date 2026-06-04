Оборот розницы в Прикамье увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-апреле 2026 года составил 298,8 млрд руб., что на 5,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 21 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 4,7% ниже уровня прошлого года. Объем товарных запасов на предприятиях розничной торговли на 1 мая 2026 года составил 59,3 млрд руб., что соответствует 43 дням торговли.