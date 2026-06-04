На Васильевском острове появится троллейбусный парк на 80 машин

Смольный и ООО «Группа Мовиста» подписали на ПМЭФ соглашение о создании нового троллейбусного парка на базе Трамвайного парка №3. Он будет обслуживать около 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом на четырех маршрутах в центре города. Проект реализуется в рамках стратегии «Удобный общественный транспорт», сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе «Мовиста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реализуется в рамках стратегии «Удобный общественный транспорт»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Проект реализуется в рамках стратегии «Удобный общественный транспорт»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парк разместится на Среднем проспекте В.О., 77. По словам вице-губернатора Николая Линченко, это оптимизирует маршруты в исторической части города и снизит нагрузку на экологию. Общая протяженность маршрутов составит 62 км.

Кирилл Конторщиков