На Ставрополье подтопленными остаются 63 участка

В Ставропольском крае подтопленными остаются 63 участка и более 30 домов. При этом отмечается снижение уровня воды в реках Кубань, Кума, Калаус, Суркуль, Мокрый Карамык. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

«Наиболее сложной остается ситуация в с. Левокумка. Здесь подтопленными остаются 54 приусадебных участка и 36 жилых домов. Однако за ночь уровень воды в реке Суркуль снизился на 46 см, и эта динамика продолжается», — отметил господин Владимиров.

В с. Воздвиженском Апанасенковского округа уровень воды в реке Калаус по-прежнему остается выше неблагоприятной отметки. Здесь подтоплены 9 земельных участков с хозпостройками и придомовыми территориями.

При отсутствии новых осадков специалисты прогнозируют нормализацию уровня воды в реках в течение нескольких дней.

Наталья Белоштейн