Эльвира Набиуллина пропустит ПМЭФ-2026 из-за болезни

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, она находится на больничном и из-за этого не смогла прибыть на ПМЭФ. Госпожа Набиуллина должна была выступить на традиционной макроэкономической сессии форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-служба ЦБ официально подтвердила причину неявки 4 июня

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Пресс-служба ЦБ официально подтвердила причину неявки 4 июня

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Информация об отсутствии Эльвиры Набиуллиной появилась еще 3 июня, когда ее имя исчезло из деловой программы форума.

Кирилл Конторщиков