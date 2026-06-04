Эльвира Набиуллина пропустит ПМЭФ-2026 из-за болезни
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, она находится на больничном и из-за этого не смогла прибыть на ПМЭФ. Госпожа Набиуллина должна была выступить на традиционной макроэкономической сессии форума.
Пресс-служба ЦБ официально подтвердила причину неявки 4 июня
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Информация об отсутствии Эльвиры Набиуллиной появилась еще 3 июня, когда ее имя исчезло из деловой программы форума.