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Эльвира Набиуллина пропустит ПМЭФ-2026 из-за болезни

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, она находится на больничном и из-за этого не смогла прибыть на ПМЭФ. Госпожа Набиуллина должна была выступить на традиционной макроэкономической сессии форума.

Пресс-служба ЦБ официально подтвердила причину неявки 4 июня

Пресс-служба ЦБ официально подтвердила причину неявки 4 июня

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пресс-служба ЦБ официально подтвердила причину неявки 4 июня

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Информация об отсутствии Эльвиры Набиуллиной появилась еще 3 июня, когда ее имя исчезло из деловой программы форума.

Кирилл Конторщиков

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