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На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве нового моста через Неву

На Петербургском международном экономическом форуме городские власти подписали соглашение о разработке проектной документации для строительства Ново-Адмиралтейского моста. Новая переправа соединит набережную реки Мойки с набережной Лейтенанта Шмидта.

В Петербурге приступят к подготовке проекта Ново-Адмиралтейского моста

В Петербурге приступят к подготовке проекта Ново-Адмиралтейского моста

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Петербурге приступят к подготовке проекта Ново-Адмиралтейского моста

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, реализация проекта предусмотрена генеральным планом города. По его словам, новый мост позволит снизить транспортную нагрузку на Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты, а также улучшит транспортную доступность Васильевского острова и Адмиралтейского района.

Кроме того, вместе с мостом Бетанкура новая переправа обеспечит дополнительную связь между Петроградским и Адмиралтейским районами.

Подготовкой проектной документации займется АО «Дороги и мосты», входящее в группу компаний «Нацпроектстрой». Компания уже участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов Петербурга, включая строительство Большого Смоленского моста и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Матвей Николаев

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