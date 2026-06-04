«Локомотив-Кубань» уступил «Зениту»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Санкт-Петербурге со счетом 61:64 потерпел поражение от «Зенита» в рамках второго матча за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

В первой игре краснодарцы проиграли петербуржцам — 80:82. Победа во второй встрече была нужна как воздух южному коллективу для борьбы за третье место. Цена ошибки была высока как никогда.

«Железнодорожники» вышли на паркет предельно мотивированными. Уже к третьей минуте они совершили рывок — 8:2, после которого наставник Ростислав Вергун взял тайм-аут, чтобы сдержать атакующие порывы подопечных Томислава Томовича. Первая четверть осталась за «Локомотивом-Кубань» — 20:13. Во второй десятиминутке соперники снова играли малорезультативно, но с преимуществом клуба с берегов Невы. На большой перерыв кубанцы ушли уступая в счете — 33:35.

После смены сторон оппонентам не удалось взвинтить высокие скорости и наладить игру в завершающей стадии атак. Равная игра продолжалась и во второй половине. Судьба встречи решилась лишь в самой концовке, где нервы оказались крепче у «Зенита», который не позволил догнать себя. В итоге — поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 61:64.

Самыми результативными игроками в составе «Локо» стали Патрик Миллер и Макар Коновалов, которые набрали по 12 очков. Следующий матч серии за бронзу пройдет в Краснодаре 7 июня.

Евгений Леонтьев