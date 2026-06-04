Украинский дрон сбили в Пензенской области

Минувшей ночью БПЛА ВСУ атаковали ряд регионов России. О ЧП в Пензенской области рассказал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Чиновник сообщил, что ПВО сбила на территории региона украинский беспилотник. Никто не пострадал. Разрушений не случилось. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Господин Мельниченко напомнил о законодательном запрете на съемку и распространение медиа, на которых запечатлены беспилотники, работа ПВО или разрушения после падения БПЛА. «Не становитесь пособниками врага. Берегите себя и близких»,— призвал губернатор.

Дарья Васенина